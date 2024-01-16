Erdoğan: İnşası tamamlanan deprem konutlarının teslimatı yakında başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşası ve çevre düzenlemesi tamamlanan deprem konutlarının teslimatına inşallah çok yakında başlıyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

İhracatın, ekonomi programlarının en kritik başlıkları arasında olduğunu belirten Erdoğan, geçen yıl ihracatta 256 milyar dolarla hedeflerin üzerine çıkılarak Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.

Erdoğan, dış ticaret açığında da gözle görülür bir kapanma olduğunu ifade ederek mal ve hizmet ihracatını bu yıl 375 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"1,3 trilyon lira harcama yapmayı öngörüyoruz"

Turizmde de 2023 rakamlarının çok iyi geleceğinin anlaşıldığını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Elbette tüm bu işleri yaparken mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Deprem sebebiyle artan harcamalara rağmen geçtiğimiz yılın bütçe açığını, öngörülen seviyenin altında tutmayı başardık. Geçtiğimiz yıl deprem için 950 milyar lira harcama yaptık. Bu yıl aynı çerçevede 1,3 trilyon lira harcama yapmayı öngörüyoruz. Sadece son 20 yılda depremler nedeniyle oluşan hasarların giderilmesiyle yenileme ve güçlendirme çalışmaları için harcadığımız para, vergi gelirlerinin 8 katıdır."

"Deprem konutlarının teslimatına inşallah çok yakında başlıyoruz"

Erdoğan, devlet olarak tüm kaynakları milletin yaralarının sarılması ve tehditlerin bertaraf edilmesi yolunda seferber ettiklerine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"İnşası ve çevre düzenlemesi tamamlanan deprem konutlarının teslimatına inşallah çok yakında başlıyoruz. İllerimizi ziyaret ederek hem depremzede kardeşlerimizle kucaklaşacak hem sahada yürütülen çalışmaların denetimini yapacak hem de teslimi hazır konutların anahtarlarını hak sahiplerine inşallah takdim edeceğiz."

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel ve bölgesel krizlerin maliyeti yanında maruz kaldığımız ekonomik tuzakların olumsuz etkilerine rağmen her alanda yatırımları sürdürüyor, döviz rezervlerimizi de artırıyoruz. Yaklaşık 146 milyar dolarlık bir döviz rezerviyle girdiğimiz 2024'te bu rakamı daha da artıracağımıza inanıyorum. Ülkemizin risk priminin düşmesi, yabancı yatırımcıların piyasalarımıza ilgisinin artması, derecelendirme kuruluşlarının görünümümüzü olumluya çevirmesi gibi pek çok işaret, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Türkiye'nin küresel rekabette giderek artan gücü, uyguladığımız ekonomi programını başarıyla yürütmemize imkan veriyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize ulaşana kadar durmadan duraksamadan çalışmaya, üretmeye, büyümeye devam edeceğiz."

"Alper kardeşimizin bu yolculuğu milletimiz için hayırlı olsun"

Yarın gece saat 01.11'de uzaya uğurlanacak ilk Türk astronotunu, büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Alper (Gezeravcı) kardeşimizin özellikle bu yolculuğu, milletimiz için gençliğimiz için hayırlı olsun diyorum. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürüteceği bilimsel çalışmalarda şimdiden kendisine başarılar diliyorum." dedi.

(Bitti)