"Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam saat 22.00'de "bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğini" söylemiş ve, "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler" ifadelerine yer vermişti.

AK PARTİ CEPHESİNDEN YANIT GECİKMEDİ

CHP liderine AK Parti cephesinden yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , "Kılıçdaroğlu'nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır…" dedi.

"BU AÇIKLAMALAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNDEN BAŞKA BİR ŞEY ÜRETMEMİŞTİR"

Çelik, tweetlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir.

Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.

Kılıçdaroğlu'nun devlet bürokrasisini sürekli olarak tehdit etmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür. Bu hiçbir şekilde siyasi bir yaklaşım değil, geçmişte örnekleri görülen bir vesayet arayışıdır."