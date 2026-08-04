Erdoğan, Kahramanmaraş saldırısında ölen öğrencilerin ailelerini kabul etti - Son Dakika
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Erdoğan, Kahramanmaraş saldırısında ölen öğrencilerin ailelerini kabul etti

Erdoğan, Kahramanmaraş saldırısında ölen öğrencilerin ailelerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan 2026'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, ailelerin acılarını paylaşan Erdoğan, taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, Kahramanmaraş saldırısında ölen öğrencilerin ailelerini kabul etti - Son Dakika

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