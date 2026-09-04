Cumhurbaşkanı: Kitaplar Köklerimizi Bağlayan En Güçlü Damar
Kitaba Vefa; Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar kitaplarımızdır" dedi.
Kitaba Vefa; Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar kitaplarımızdır" dedi.
Kaynak: İHA
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