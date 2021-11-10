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Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu - Son Dakika

Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu

10.11.2021 18:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de 2 saat 15 dakikalık görüşme gerçekleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, zirve hakkında yaptığı ilk açıklamada, "Hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı görüşme, saat 15.00'te başladı. İkili arasındaki görüşme 2 saat 15 dakika sürdü.

"DOSTANE GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu
Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu - Son Dakika
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