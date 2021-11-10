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Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti - Son Dakika

Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti

10.11.2021 21:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüştü. Yavaş'a, kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı sebebiyle taziyelerini iletti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1 buçuk yıldır özel hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş, bu sabah yaşamını yitirdi. 56 yaşında hayata gözlerini yuman Sabri Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti

TELEFONLA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti
Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti
Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti

Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti - Son Dakika
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