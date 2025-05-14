Erdoğan, "PKK'nın silah bırakmasından bize ne?" diyen Bahar Feyzan'a fena yüklendi - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, "PKK'nın silah bırakmasından bize ne?" diyen Bahar Feyzan'a fena yüklendi

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Parti grubundaki konuşmasında isim vermeden ''PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının bize faydası ne?'' diyen gazeteci Bahar Feyzan'a yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Örgütün kararı sonrasında vatandaşın sevincini paylaşmak yerine ekranlarda karalar bağlayanları geride bırakıp istikbale bırakacağız. 'Örgütün silah bırakmasından bana ne' diyenlere acıyarak bakıyoruz'' dedi.

14.05.2025 13:18  Güncelleme: 13:26
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Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili skandal ifadeler kullanan gazeteci Bhaar Feyzan'a yüklendi.

BAHAR FEYZAN NE DEMİŞTİ?

Terör örgütünün silah bıraktığını ve kendini feshettiğini açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede " PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının bize faydası ne? Gerçekten bir samimiyetle soruyorum bunu. Ben zaten savaşmıyorum ki sokağa çıkıp. Çok naif ve basit bir yerden soruyorum. Ben zaten PKK ile Kürdün ayrımını yapabilen biriyim. Defalarca lanetliyoruz. Şehirde etkileri yok, peki bugün sıradan bir vatandaşın hayatına katkısı ne? Ahmet efendinin faydası ne? Bunu açıklayın.." ifadelerine yer vermişti.

"ACIYARAK BAKIYORUZ"

Parti grubunda isim vermeden bu sözlere yanıt veren Erdoğan, "Örgütün kararı sonrasında vatandaşın sevincini paylaşmak yerine ekranlarda karalar bağlayanları geride bırakıp istikbale bırakacağız. 'Örgütün silah bırakmasından bana ne' diyenlere acıyarak bakıyoruz. Onlara Allah'tan basiret ve feraset diliyoruz. Bölgemizdeki barış çabalarına da katkı veriyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "PKK\'nın silah bırakmasından bize ne?" diyen Bahar Feyzan\'a fena yüklendi

Recep Tayyip Erdoğan, Bahar Feyzan, Politika, Karalar, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, 'PKK'nın silah bırakmasından bize ne?' diyen Bahar Feyzan'a fena yüklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Sk 06:
    doğru söylemiş kadın pkk ypg sdg oldu milleti kandırmayın ayakkabı numarası bildiğiniz terörist ler ile ne pazarlık yaptınız onu söyleyin 106 195 Yanıtla
  • Mustafa Sel:
    Chpli kemalist bir kadin bu yıllarca şehitler üzerinden siyaset yaptılar 164 80 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    PKK nin varlığından menfaat sağlayan Deyus lar var oldu var olacak 170 29 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    CHPKK kapatılsın.... Esad rejiminden daha tehlikeli 118 60 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Milli gelir hasılanın 3'te 1'i savunma sanayisine gittiğinden haberi yok bu gazeteci olacak gruh varsa yoksa şer tellalığı yapmak 127 34 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Bunların umrunda değil zaten verdiğimiz şehitler bunların derdi sensin reis ne yaparsa yapsın iyide olsa elstirecez diyen bir kitle boşverin kendi hallerine birakin onları 94 33 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    HANİ NERDE BIRAKILAN SİLAHLAR. BİNLERCE TIR DOLUSU SİLAH NERDE 53 68 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Tayyip Erdoğan,bırak PKK ayaklarını...Şu içki terörünü niye durdırmuyorsun?Bilerekmi göz yumuyorsun bu içki terörüne?40-50 kişi yakalanmış hepsi sebest...Sahte içkiden ölen 109 kişinin hesabını kim verecek?Sen bunlardan niye bahsemiyorsun? 38 40 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    senin düşüncenden banane,düşünceni kendine sakla. 54 19 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    İt sürülerinin silah bırakmasına sevinmemek mümkün mü? Ama bunların ipini ABD ve AB şeytanları tutuyor, her yıl milyonlarca USD doları harcıyorlar.Hem daha önceki çözüm süreci, hendekler ve 780 - 800 vatan evladınıni kahramanca şehit oluşunu unutmadı bu millet. 39 7 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu aşağıda yorum yapan AKP yalakaları hani CHP demleniyordu, MHP. AKP Yatağa girdi şimdi ne diye konusuyirsunuz 17 23 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Bahar feyzannsatilmis olduğunu ispatladi 17 11 Yanıtla
  • 199715:
    Örgüt fesh oldum der ve sen kabul edersen tüzel kişiliğini kabul etmiş olursun . Terör örgütü teslim olur yada yok olur, Fesh olmaz yani. O anlamamış ki vatandaş anlasın. Eee imam hatip okumuş ekonomi gibii askerlik de biliyor. 13 13 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Doğru söylemiş ,çıkın açıklayın millete ne aldınız verdiniz bu ülkenin bir ferdi olarak bunu sormasinmi insanlar buna bile tahammülü yok adamın, Hayırdır ya bu ülkeyi babanizmi kurdu. mecbursunuz aciklamaya sonra alistik senin ,Tanrım milletim beni affetsin aldatıldık demene ya seni yine aldattilarsa. Ne bu ya siz Allahmisinizki sorgulanmayin. Yeri geldimi Allahı bile sorguluyoruz.. 10 15 Yanıtla
  • Ferit Hasgül:
    Bu kadına gazeteci kimliği sıfatı veren bence sorgulanmalı terorsuz Türkiye düşüncesinin kime faydası var derken Türkiye düşmanı olanlar tabikide faydası yok bunu anlayan savcı yokmu yani ülke düşmanı olmanın suç anlamayan bi yargı olusmussa zor demektir ülkenin davası 15 5 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Ulan pkk bana ne ulan millet götüne don alamiyor millet karnını doyuramiyor PKK ile ne pazarlık yapuldi neler verildi ne paralar verilecek imtiyazlar verilecek millet yine aç sefil içinde yaşayacak ondan sonra PKK bitirdik ekonomi rezil olucak yine 7 13 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yahudi gazeteci olur kendileri 10 7 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    23 senede halkıda ekonomiyide ülkeyide zaten yok ettiniz 100 tane pkk olsa bu ülkeyi bu hale sokamazdı bunu herkes biliyor sizse hala halkı boş işlerle avutma gercegklerden kopartma derdindesiniz ama artık zor çünkü herkes uyandı 8 5 Yanıtla
  • zoro beyi:
    Mustafa aynaya bakıp yazma 0 1 Yanıtla
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