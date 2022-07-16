Erdoğan, sebze ve meyve hali ile buğday pazarını gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan, sebze ve meyve hali ile buğday pazarını gezdi

16.07.2022 16:49
Erdoğan, sebze ve meyve hali ile buğday pazarını gezdi

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Sebze ve Meyve Hali ile Buğday Pazarı'ndaki vatandaşlarla bir araya geldi.

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Sebze ve Meyve Hali ile Buğday Pazarı'ndaki vatandaşlarla bir araya geldi.

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Sebze ve Meyve Hali ile Buğday Pazarı'ndaki vatandaşlarla bir araya geldi. Sebze ve Meyve Halindeki esnaflarla sohbet eden Erdoğan, ekonomik krizin her kesimi etkilediğini ancak gıda sektöründe derin yaralar açtığını ifade ederek, "Maalesef büyük bir krizin içindeyiz. Bu krizden etkilenmeyen kimse kalmadı. Ancak gıda sektörü en çok etkilenen kesim. Maliyetlerin ciddi şekilde artması esnafımız ve vatandaşımızda derin yaralar açıyor " dedi.

Buğday pazarında kahvaltı yaptı

Buğday Pazarındaki esnafların daveti üzerine esnaflarla kahvaltı yapan Reşat Erdoğan, haklı taleplerin mutlaka ilgili makamlara iletilmesi gerektiğini söyledi. Esnaflar da, yapımı süren Yeni Buğday Pazarı'ndan dükkan alma şanslarının olmadığını ifade ederek, "Bize gelip 'Size yeni dükkanlar yapacağız. Hiç kar etmeden size maliyetine vereceğiz' dediler. Sonradan öğrendik ki fiyatlar uçuk rakamlara çıkmış. Üstelik Meston'un yapacağını söylemişlerdi ama başka bir özel firmaya vermişler. Bu şartlar altında başka bir yere gitmemiz mümkün değil. Bize söyledikleri ile gerçekler arasında çok fark var. Bize, 'Siz merak etmeyin yeter ki buraya gelin' dediler. Bizler de fiyatları öğrenmeye gittiğimizde inanılmaz rakamlarla karşılaştık. Hatta gerekirse TOKİ'ye yaptırırız çok çok düşük fiyatlara mal ederiz. Bu maliyet üzerinden de sizlere veririz dediler. Burada bir şeyler dönüyor ama anlayamadık. Büyükşehir Belediyesi şeffaf olmak zorunda. Bu fiyatlara alamayız diyoruz ama belediye başkanı Selahattin Gürkan kulaklarını kapatmış, bizi dinlemiyor bile. Böyle başkan olur mu? Şire Pazarı ve Buğday Pazarı İnşaatı ile ilgili her şey açık açık konuşulmalı. Kafamızda bir çok soru cevapsız kalıyor. Bu inşaatı rant kapısı olarak görmek bize yapılacak en büyük zulüm olur. Belediye Başkanı Gürkan oturup yeniden bir hesaplama yapmalı ve gerekirse belediye bütçesinden katkı sağlamalıdır. Bize verilen sözleri unutmuşlar. Şimdilik bekliyoruz" dediler.

"Mevlüt beyden sonra"

Öte yandan bazı vatandaşlar, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'ndan sonra ilk kez kendileri ile bire bir görüşen Reşat Erdoğan'ı gördüklerini de ifade ederek, "Reşat bey mahalle mahalle geziyor ve vatandaşlarla sohbet ediyor. Yapılacak bir şey varsa yapıyor. Sorunlarımızı dinliyor. Kendisine çok teşekkür ederiz. Rahmetli Mevlüt Aslanoğlu böyle yapardı. Şimdi Reşat Erdoğan bizlerle bir araya geliyor " dediler. - MALATYA

YORUMLAR
500
Reşat Erdoğan, mahalle buluşmalarına devam ediyor Reşat Erdoğan, mahalle buluşmalarına devam ediyor
Kaynak: İHA

Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Reşat Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, sebze ve meyve hali ile buğday pazarını gezdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:49 Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir
16:34 Uzmanlar "Sessiz bir katil" ifadelerini kullanıyor! Avrupa çok zor durumda
16:07 Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:04 Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
15:50 MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor
15:18 "Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 16:56:20. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, sebze ve meyve hali ile buğday pazarını gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement