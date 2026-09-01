Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi'ne Katıldı - Son Dakika
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Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi'ne Katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'teki ŞİÖ Zirvesi'nin genişletilmiş oturumuna katılmak üzere Irıs Ordo Kongre Merkezi'ne geldi. Zirvede İran, Rusya-Ukrayna savaşı, güvenlik ve enerji konularının ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi genişletilmiş oturumunun yapılacağı Irıs Ordo Kongre Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ikinci gün programına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin genişletilmiş oturumuna katılmak üzere Ordo Kongre Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı kongre merkezinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov karşıladı. Erdoğan'ın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap etmesi bekleniyor.

Zirvede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı, uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni dünya düzeni ve çok kutupluluk gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. Bunun yanı sıra terörizm, radikalleşme, sınır aşan güvenlik sorunları, ulaştırma koridorları, Orta Koridor ve enerji güvenliği konularının da zirvenin gündeminde yer alması planlanıyor. Zirve kapsamında yapılacak görüşmelerin ardından alınan kararların Bişkek Bildirisi ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Türkiye, dialog ortağı statüsünde

Şanghay İşbirliği Örgütü Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus'tan oluşuyor. Afganistan ve Moğolistan gözlemci üye statüsünde bulunurken, diyalog ortağı ülkeler arasında ise Türkiye, Azerbaycan, Sri Lanka, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Maldivler, Myanmar ve Laos yer alıyor.

ŞİÖ, üye ülkeler arasında karşılıklı güven, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunması için ortak çaba sarf edilmesi, terörizm, köktencilik, ayrılıkçılık, örgütlü suçlar ve yasa dışı göçle ortak mücadele edilmesi, ayrıca siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür ve eğitim, enerji, çevre konularında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 2001 yılında kuruldu.

Kaynak: İHA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi'ne Katıldı - Son Dakika

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