Erdoğan taklitçisinden Soylu'ya gönderme: Niyeti temiz mi? - Son Dakika

Erdoğan'ı taklitleriyle ünlenen Muhammed Nur Nahya son videosunda enflasyon üzerinden çarpıcı mesajlar verdi. Nahya'nın Bakan Süleyman Soylu'ya yapılan "Selfie" göndermesi ise dikkat çekti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşiyle birlikte, Erdoğan'ı yemeğe davet etmesini konu edinen parodide, pazar alışverişine çıkan Cumhurbaşkanı fiyatlar karşısında şaşkınlık yaşıyor.
Patlıcan, biber fiyatları karşısında şaşkına dönen Erdoğan'dan yabancı uyruklu bir şahıs selfie çektirmek istiyor.
Soylu'ya yönelik "Süleyman bu arkadaşın niyeti temiz değil mi" diyerek onay alması dikkat çekiyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında kadınların taciz edildiği videolarla ilgili "Niyetleri kötü olsa selfie mi çekerler" demiş ve sözleri kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.
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