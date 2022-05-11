Erdoğan taklitçisinden Soylu'ya gönderme: Niyeti temiz mi? - Son Dakika

Erdoğan'ı taklitleriyle ünlenen Muhammed Nur Nahya son videosunda enflasyon üzerinden çarpıcı mesajlar verdi. Nahya'nın Bakan Süleyman Soylu'ya yapılan "Selfie" göndermesi ise dikkat çekti.

YABANCI UYRUKLU BİRİ SELFİE ÇEKTİRMEK İSTEYİNCE

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşiyle birlikte, Erdoğan'ı yemeğe davet etmesini konu edinen parodide, pazar alışverişine çıkan Cumhurbaşkanı fiyatlar karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Patlıcan, biber fiyatları karşısında şaşkına dönen Erdoğan'dan yabancı uyruklu bir şahıs selfie çektirmek istiyor.

Soylu'ya yönelik "Süleyman bu arkadaşın niyeti temiz değil mi" diyerek onay alması dikkat çekiyor.