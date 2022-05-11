Erdoğan taklitçisinden Soylu'ya gönderme: Niyeti temiz mi? - Son Dakika
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Erdoğan taklitçisinden Soylu'ya gönderme: Niyeti temiz mi?

11.05.2022 11:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya'dan çarpıcı bir video daha geldi. Nahya videosunda Bakan Süleyman Soylu'nun mültecilerin çektikleri videolara dair yorumuna göndermede bulundu.

Erdoğan'ı taklitleriyle ünlenen Muhammed Nur Nahya son videosunda enflasyon üzerinden çarpıcı mesajlar verdi. Nahya'nın Bakan Süleyman Soylu'ya yapılan "Selfie" göndermesi ise dikkat çekti.

YABANCI UYRUKLU BİRİ SELFİE ÇEKTİRMEK İSTEYİNCE

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşiyle birlikte, Erdoğan'ı yemeğe davet etmesini konu edinen parodide, pazar alışverişine çıkan Cumhurbaşkanı fiyatlar karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Patlıcan, biber fiyatları karşısında şaşkına dönen Erdoğan'dan yabancı uyruklu bir şahıs selfie çektirmek istiyor.

Soylu'ya yönelik "Süleyman bu arkadaşın niyeti temiz değil mi" diyerek onay alması dikkat çekiyor.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında kadınların taciz edildiği videolarla ilgili "Niyetleri kötü olsa selfie mi çekerler" demiş ve sözleri kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

YORUMLAR (1)
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Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan taklitçisinden Soylu'ya gönderme: Niyeti temiz mi? - Son Dakika


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