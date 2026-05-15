Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için Türkistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan temasları sürüyor. Erdoğan, Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kongre Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı zirvenin yapılacağı alanda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı.

Erdoğan, karşılama töreninin ardından aile fotoğrafının çekimine katılacak. Cumhurbaşkanı ayrıca, Türk Medeniyet Merkezi kapsülünün yerleştirilmesi töreni, GovTech dijital çözümleri sunumu ve zirvenin yapılmasının ardından Türkiye'ye hareket edecek. - TÜRKİSTAN