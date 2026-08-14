Erdoğan: Türkiye'ye Hizmete Devam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye’ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim."
Kaynak: İHA
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