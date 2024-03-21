Erdoğan: "Türkiye yeni bir siyasi anlayış ile karşı karşıyadır, bunun adı zübük siyasetidir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna tahammül edemezken, başımıza daha beteri musallat oldu"
"En büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz"
-"Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe geçecek"
"Kamu bankalarımız emeklilerin komisyon ödemesini 8 bin TL ile 12 bin TL olarak belirledi"
KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde, "Türkiye yeni bir siyasi anlayış ile karşı karşıyadır, bunun adı zübük siyasetidir. Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna tahammül edemezken, başımıza daha beteri musallat oldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenerek, açılan pankartları teker teker okudu. Erdoğan, "hiç yorulmadan bu yollarda beraber yürüyeceğiz. Şehirler içerisinde Kayseri'nin özel bir yeri var. Burası halk ve hak aşıklarının şehri. Gönlü Erciyes dağından yüce Kayserili hemşerilerimin yeri. Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Gençlere bak gençlere. Ne diyorlar; hedef belli, Kayseri'de 17-0. Vatan sana sen bize emanetsin reis. Maşallah" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Kayseri 14-28 Mayıs seçimlerinde ahde vefasını bir kes daha gösterdi. Bu seçimde Cumhur ittifakına verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mayıs seçimleri fırsatını bulduğunda milleti karıştırmayı bekleyen zihniyeti gösterdi. 31 Mart'ta bu zaferi ileriye taşıyarak demokrasimizi sıklaştıracağız. Kayseri her mücadele de yanımızda yer aldı. 2023 hedeflerini birlikte harekete geçirdik. Türkiye yüzyılın inşasını birlikte geçirmek istiyoruz. Hazır mıyız? Emniyetten rakamları aldım. Karşımızda 75 bin kişi var. Biz bu meydanda yüzbinleri yakaladık. Şimdi yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 31 Mart'a 9 günümüz var. 9 günde Kayseri'de durmak yok. 31Mart akşamı bize balkon konuşmasında gereğini yapmamızı isteyeceksiniz. Kayseri pek çok şehrimize de ilham kaynağı oldu. Türkiye'yi cumhuriyet tarihinin en güçlü siyasi, ekonomik ve sosyal seviyesine çıkardık. Bir yandan alt yapı eksikliklerimizi tamamladık, bir yandan milletimizi özgürlük ile buluşturduk. Biz çalıştıkça Rabbimizde bereketini verdi. Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyüttük. Amacımız Türkiye'yi 2 kat daha büyüteceğiz. Bunu yapacak azme sahibiz" dedi.
"Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe geçecek"
"Hayat dikensiz bir gül bahçesi değildir" diyen Erdoğan, "İnsanın olduğu gibi milletlerin önüne de felaketler çıkabiliyor. Son dönemde milletçe başımıza gelen felaketlerin en büyüğü 6 Şubat depremleri bu depremler Kayseri'nin bir bölümünü de ekledi. Hamdolsun, can kaybı olmadı. Depremde yitirdiğimiz 53 bin vatandaşımızı rahmetle yad ediyorum. Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin insanımızı evlerine kavuşturacağız. Alt yapılarıyla deprem şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırlayacak şekilde ihya ediyoruz. En büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Vatandaşlarımızın gelirini yüksek enflasyona karşı koruyacağız. Bunun yalan yanlış rakamlarla değil, çalışarak yapacağız. Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe geçecek" diye konuştu.
Emeklilere müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. 2017'de banka promosyonu ödemesini başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamın altında kalmadan vereceğini umuyorum. Yeni banka promosyonlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizi refah seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz. Ülkemizde Cumhur İttifakından başka bunu yapacak bir siyasi irade yoktur. Memleket muhalefetin eline kalsa maaşları bile ödeyemezler" şeklinde konuştu.
"Türkiye yeni bir siyasi anlayış ile karşı karşıyadır, bunun adı zübük siyasetidir"
CHP'ye yüklenen Erdoğan, "CHP yönetimi sadece beceriksizlerden değil, kendini geliştirme yönünde hiçbir çabası olmayan beceriksizlerden oluşuyor. Deste deste para sayma görüntülerini halen açıklayamadılar. Seçim kazanmak için birileri ile debeleniyorlar ama orada da durum parlak gözükmüyor. Belediyelerini yönettikleri şehirleri yakın zamanda bekleyen en büyük tehlike deprem olmasına rağmen ellerindeki kaynakları başka yerlerde kullanıyorlar. Yol yapamamakla, yeşili artırmamakla övünen bir zihniyet var. Türkiye yeni bir siyasi anlayış ile karşı karşıyadır, bunun adı zübük siyasetidir. Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna tahammül edemezken, başımıza daha beteri musallat oldu. Muhalefetin çağrı konusunda ülkemiz kısır döngüye girmiştir böyle giderse 31 Mart'tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muhaberesi yaşanacağı görülüyor. Biz muhalefetin kendini yenilemesini arzu ediyoruz. Onun için 31 Mart'ta ki seçimi sağlam tutmak ve gittikleri yolu göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhur İttifakı adaylarını sahneye çağırarak poz verdi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu reformların 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için etkin bir şekilde çalışacaklarını ve girişimcilerin önünü açacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirtti. Hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşviklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını vurgulayan Işıkhan, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu reformları piyasanın aktörleriyle istişare içerisinde hayata geçireceklerini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri ve seçimlerde hesap sorma çağrısını yineledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta yaptığı konuşmada, Türk ordusunun terör örgütüyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdıklarını söyledi. Güler, şehitlerin ve gazilerin vatanın en kutsal emaneti olduğunu vurgulayarak, onların hakkını ödeyemeyeceklerini ancak hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenaze törenine katılım sağladı. Başkan Yazıcı'nın bu davranışı takdir topladı ve sosyal medyada olumlu yorumlar aldı.
ABD Kongresi, Demokratlarla Cumhuriyetçilerin anlaştığı geçici bütçe tasarısında, İsrail'e yeni askeri yardımlar onaylanırken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Mart 2025'e kadar fon ayrılmaması öngörüldü. Tasarıda ayrıca, Gazze'ye insani yardım sağlayan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmayacağı belirtildi. Bu karar, UNRWA'nın Gazze'deki acil yardımların dağıtılmasında önemli bir rol oynadığı düşünüldüğünde eleştirilere neden oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlerinde oylara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, adil ve şeffaf bir seçim için sahada olunması ve her vatandaşın oyunun sayılmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Kurum, avukatlarla bir araya geldiği iftar programında, seçim sürecinin demokrasiye uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini ve hukuki işlemlerle manipülasyonlara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
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