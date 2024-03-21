Erdoğan: "Türkiye yeni bir siyasi anlayış ile karşı karşıyadır, bunun adı zübük siyasetidir" - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: "Türkiye yeni bir siyasi anlayış ile karşı karşıyadır, bunun adı zübük siyasetidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde, 'Türkiye yeni bir siyasi anlayış ile karşı karşıyadır, bunun adı zübük siyasetidir. Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna tahammül edemezken, başımıza daha beteri musallat oldu' dedi. Erdoğan, mitingde enflasyonun düşeceğini ve emeklilere müjde verildiğini de açıkladı.

21.03.2024 19:49  Güncelleme: 21:15
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Erdoğan: "Türkiye yeni bir siyasi anlayış ile karşı karşıyadır, bunun adı zübük siyasetidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna tahammül edemezken, başımıza daha beteri musallat oldu"

"En büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz"

-"Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe geçecek"

"Kamu bankalarımız emeklilerin komisyon ödemesini 8 bin TL ile 12 bin TL olarak belirledi"

KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde, "Türkiye yeni bir siyasi anlayış ile karşı karşıyadır, bunun adı zübük siyasetidir. Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna tahammül edemezken, başımıza daha beteri musallat oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenerek, açılan pankartları teker teker okudu. Erdoğan, "hiç yorulmadan bu yollarda beraber yürüyeceğiz. Şehirler içerisinde Kayseri'nin özel bir yeri var. Burası halk ve hak aşıklarının şehri. Gönlü Erciyes dağından yüce Kayserili hemşerilerimin yeri. Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Gençlere bak gençlere. Ne diyorlar; hedef belli, Kayseri'de 17-0. Vatan sana sen bize emanetsin reis. Maşallah" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kayseri 14-28 Mayıs seçimlerinde ahde vefasını bir kes daha gösterdi. Bu seçimde Cumhur ittifakına verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mayıs seçimleri fırsatını bulduğunda milleti karıştırmayı bekleyen zihniyeti gösterdi. 31 Mart'ta bu zaferi ileriye taşıyarak demokrasimizi sıklaştıracağız. Kayseri her mücadele de yanımızda yer aldı. 2023 hedeflerini birlikte harekete geçirdik. Türkiye yüzyılın inşasını birlikte geçirmek istiyoruz. Hazır mıyız? Emniyetten rakamları aldım. Karşımızda 75 bin kişi var. Biz bu meydanda yüzbinleri yakaladık. Şimdi yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 31 Mart'a 9 günümüz var. 9 günde Kayseri'de durmak yok. 31Mart akşamı bize balkon konuşmasında gereğini yapmamızı isteyeceksiniz. Kayseri pek çok şehrimize de ilham kaynağı oldu. Türkiye'yi cumhuriyet tarihinin en güçlü siyasi, ekonomik ve sosyal seviyesine çıkardık. Bir yandan alt yapı eksikliklerimizi tamamladık, bir yandan milletimizi özgürlük ile buluşturduk. Biz çalıştıkça Rabbimizde bereketini verdi. Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyüttük. Amacımız Türkiye'yi 2 kat daha büyüteceğiz. Bunu yapacak azme sahibiz" dedi.

"Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe geçecek"

"Hayat dikensiz bir gül bahçesi değildir" diyen Erdoğan, "İnsanın olduğu gibi milletlerin önüne de felaketler çıkabiliyor. Son dönemde milletçe başımıza gelen felaketlerin en büyüğü 6 Şubat depremleri bu depremler Kayseri'nin bir bölümünü de ekledi. Hamdolsun, can kaybı olmadı. Depremde yitirdiğimiz 53 bin vatandaşımızı rahmetle yad ediyorum. Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin insanımızı evlerine kavuşturacağız. Alt yapılarıyla deprem şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırlayacak şekilde ihya ediyoruz. En büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Vatandaşlarımızın gelirini yüksek enflasyona karşı koruyacağız. Bunun yalan yanlış rakamlarla değil, çalışarak yapacağız. Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe geçecek" diye konuştu.

Emeklilere müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. 2017'de banka promosyonu ödemesini başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamın altında kalmadan vereceğini umuyorum. Yeni banka promosyonlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizi refah seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz. Ülkemizde Cumhur İttifakından başka bunu yapacak bir siyasi irade yoktur. Memleket muhalefetin eline kalsa maaşları bile ödeyemezler" şeklinde konuştu.

"Türkiye yeni bir siyasi anlayış ile karşı karşıyadır, bunun adı zübük siyasetidir"

CHP'ye yüklenen Erdoğan, "CHP yönetimi sadece beceriksizlerden değil, kendini geliştirme yönünde hiçbir çabası olmayan beceriksizlerden oluşuyor. Deste deste para sayma görüntülerini halen açıklayamadılar. Seçim kazanmak için birileri ile debeleniyorlar ama orada da durum parlak gözükmüyor. Belediyelerini yönettikleri şehirleri yakın zamanda bekleyen en büyük tehlike deprem olmasına rağmen ellerindeki kaynakları başka yerlerde kullanıyorlar. Yol yapamamakla, yeşili artırmamakla övünen bir zihniyet var. Türkiye yeni bir siyasi anlayış ile karşı karşıyadır, bunun adı zübük siyasetidir. Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna tahammül edemezken, başımıza daha beteri musallat oldu. Muhalefetin çağrı konusunda ülkemiz kısır döngüye girmiştir böyle giderse 31 Mart'tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muhaberesi yaşanacağı görülüyor. Biz muhalefetin kendini yenilemesini arzu ediyoruz. Onun için 31 Mart'ta ki seçimi sağlam tutmak ve gittikleri yolu göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhur İttifakı adaylarını sahneye çağırarak poz verdi.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: 'Türkiye yeni bir siyasi anlayış ile karşı karşıyadır, bunun adı zübük siyasetidir' - Son Dakika

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