GÖKBEY Helikopteri İlk Teslimatını Aldı

Politika

'GÖKBEY'İN HİKAYESİNİ ÖZEL KILAN, ŞEHİT MÜHENDİS ZAHİDE'NİN BU PROJEDE YER ALMASIDIR'

TUSAŞ'ın geliştirdiği ürünlerle sadece güvenlik birimlerini değil, dost ve kardeş ülkelerin kapasitesini de güçlendirdiğine değinen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"TUSAŞ'ımızın göğsümüzü kabartan projelerinin sırrı, kurumlarımız arasında giderek artan yakın iş birliği ve koordinasyondur. Kurumlarımız arası eşgüdüm ve anlayış birliği güçlendikçe, işte bugün burada olduğu gibi oyun değiştiren projeler ortaya çıkıyor. 2013 yılında tasarım, geliştirme ve test faaliyetleri başlayan GÖKBEY helikopterimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Tabii GÖKBEY'in hikayesini bizim için daha anlamlı ve özel kılan, Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin bu projede yer almasıdır. Merhum Zahide kardeşimiz, 2021 yılından itibaren, Helikopter Alt Sistem Yerlileştirme ve Tedarik birimlerinde lider mühendis olarak çalışmıştır. Bugün, Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim edeceğimiz GÖKBEY helikopterimizle inşallah Zahide kardeşimizle birlikte diğer şehitlerimizin de ruhlarını şad edeceğimize inanıyorum" dedi.

'HAİNLERE İNAT DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY helikopterlerinin, Jandarma Genel Komutanlığı'nın personel taşıma, kargo, hava ambulans, arama- kurtarma ve eğitim faaliyetlerinde eli ayağı olacağını belirtti. GÖKBEY helikopterinin bugün ilk teslimatını gerçekleştirdiklerini, seri üretim sözleşmesi kapsamındaki 2 adet helikopterin de teslimatlarının yıl sonuna kadar yapılacağını ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Buna ilave olarak; Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 7 adet, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 4 adet, Jandarma Genel Komutanlığımıza 3 adet, Emniyet Genel Müdürlüğümüze 3 adet, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza 3 adet olmak üzere, toplamda 20 adet GÖKBEY helikopterinin teslimatı 2026 yılı içinde tamamlanacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları için ilave 57 adet GÖKBEY helikopterinin seri üretimine yönelik planlamalar devam ediyor. Bununla birlikte, 2026 yılı başından sonra halihazırda Sağlık Bakanlığı için üretimi devam eden ambulans helikopterler de teslim edilecek. Önümüzdeki dönemde 100'den fazla GÖKBEY ihtiyacına yönelik tedarik planlaması sürüyor. Öte yandan TEİ firmamız tarafından geliştirilen TS1400 motoru ile GÖKBEY helikopterimizin ilk uçuşu 2023 yılında gerçekleştirildi. 2028 yılından itibaren GÖKBEY helikopterlerimizin teslimatlarını inşallah bu motorumuzla yapacağız. Her zaman söylüyorum; bugün tekrar üzerine basa basa ifade ediyorum. 'Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye' hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, alçaklara inat daha fazla üreteceğiz, emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz, içerdeki ve dışardaki bedhahlara inat çok daha ileri konumlara geleceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar azimle, sabırla ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle teslimatı gerçekleşen ilk GÖKBEY helikopterimizin Jandarma Genel Komutanlığımız başta olmak üzere, ülkemize ve savunma sanayimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Proje kapsamında görev alan Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ve TUSAŞ'ın kıymetli çalışanlarını tebrik ediyorum."