GÖKBEY Helikopteri İlk Teslimatını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

GÖKBEY Helikopteri İlk Teslimatını Aldı

GÖKBEY Helikopteri İlk Teslimatını Aldı

'GÖKBEY'İN HİKAYESİNİ ÖZEL KILAN, ŞEHİT MÜHENDİS ZAHİDE'NİN BU PROJEDE YER ALMASIDIR'TUSAŞ'ın geliştirdiği ürünlerle sadece güvenlik birimlerini değil, dost ve kardeş ülkelerin kapasitesini de güçlendirdiğine değinen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "TUSAŞ'ımızın göğsümüzü kabartan...

29.10.2024 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'GÖKBEY'İN HİKAYESİNİ ÖZEL KILAN, ŞEHİT MÜHENDİS ZAHİDE'NİN BU PROJEDE YER ALMASIDIR'

TUSAŞ'ın geliştirdiği ürünlerle sadece güvenlik birimlerini değil, dost ve kardeş ülkelerin kapasitesini de güçlendirdiğine değinen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"TUSAŞ'ımızın göğsümüzü kabartan projelerinin sırrı, kurumlarımız arasında giderek artan yakın iş birliği ve koordinasyondur. Kurumlarımız arası eşgüdüm ve anlayış birliği güçlendikçe, işte bugün burada olduğu gibi oyun değiştiren projeler ortaya çıkıyor. 2013 yılında tasarım, geliştirme ve test faaliyetleri başlayan GÖKBEY helikopterimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Tabii GÖKBEY'in hikayesini bizim için daha anlamlı ve özel kılan, Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin bu projede yer almasıdır. Merhum Zahide kardeşimiz, 2021 yılından itibaren, Helikopter Alt Sistem Yerlileştirme ve Tedarik birimlerinde lider mühendis olarak çalışmıştır. Bugün, Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim edeceğimiz GÖKBEY helikopterimizle inşallah Zahide kardeşimizle birlikte diğer şehitlerimizin de ruhlarını şad edeceğimize inanıyorum" dedi.

'HAİNLERE İNAT DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY helikopterlerinin, Jandarma Genel Komutanlığı'nın personel taşıma, kargo, hava ambulans, arama- kurtarma ve eğitim faaliyetlerinde eli ayağı olacağını belirtti. GÖKBEY helikopterinin bugün ilk teslimatını gerçekleştirdiklerini, seri üretim sözleşmesi kapsamındaki 2 adet helikopterin de teslimatlarının yıl sonuna kadar yapılacağını ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Buna ilave olarak; Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 7 adet, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 4 adet, Jandarma Genel Komutanlığımıza 3 adet, Emniyet Genel Müdürlüğümüze 3 adet, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza 3 adet olmak üzere, toplamda 20 adet GÖKBEY helikopterinin teslimatı 2026 yılı içinde tamamlanacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları için ilave 57 adet GÖKBEY helikopterinin seri üretimine yönelik planlamalar devam ediyor. Bununla birlikte, 2026 yılı başından sonra halihazırda Sağlık Bakanlığı için üretimi devam eden ambulans helikopterler de teslim edilecek. Önümüzdeki dönemde 100'den fazla GÖKBEY ihtiyacına yönelik tedarik planlaması sürüyor. Öte yandan TEİ firmamız tarafından geliştirilen TS1400 motoru ile GÖKBEY helikopterimizin ilk uçuşu 2023 yılında gerçekleştirildi. 2028 yılından itibaren GÖKBEY helikopterlerimizin teslimatlarını inşallah bu motorumuzla yapacağız. Her zaman söylüyorum; bugün tekrar üzerine basa basa ifade ediyorum. 'Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye' hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, alçaklara inat daha fazla üreteceğiz, emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz, içerdeki ve dışardaki bedhahlara inat çok daha ileri konumlara geleceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar azimle, sabırla ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle teslimatı gerçekleşen ilk GÖKBEY helikopterimizin Jandarma Genel Komutanlığımız başta olmak üzere, ülkemize ve savunma sanayimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Proje kapsamında görev alan Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ve TUSAŞ'ın kıymetli çalışanlarını tebrik ediyorum."

Kaynak: DHA

Havacılık, Teknoloji, Politika, Gökbey, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Politika GÖKBEY Helikopteri İlk Teslimatını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:20:16. #1.11#
SON DAKİKA: GÖKBEY Helikopteri İlk Teslimatını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.