Erdoğan'dan Umman Sultanı ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı görüşmede, bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladıklarını, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı görüşmede, Umman Sultanının Kurban Bayramını da tebrik etti. - ANKARA