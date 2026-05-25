Erdoğan'dan Umman Sultanı'na bayram tebriği ve barış vurgusu

25.05.2026 16:12
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, bölgemizdeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğimizi belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladığımızı, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Umman Sultanı'nın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti" denildi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Son Dakika

