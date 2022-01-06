Erdoğan ve Bahçeli'nin masasındaki 4 kritik başlık! - Son Dakika

Türkiye'de ekonomi başta olmak üzere birçok alanda sorunlar sürerken, Cumhur İttifakı'nın iki ortağı bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Yaklaşık bir saat görüşmede, masada dört kritik başlığın bulunduğu öğrenildi.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine görebunlar, ekonomi, enflasyonun düşürülmesine dönük adımlar, döviz kurlarındaki dalgalanmaya karşı önlemler ve önümüzdeki günlerde atılması planlanan adımlar oldu.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Öte yandan Erdoğan, 1 Ocak 1948 doğumlu Bahçeli'ye öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu hediye etti. Bir diğer hediyesi de, üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitap oldu.