Erdoğan ile Caparov Bişkek'te Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızıstan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi marjında ikili temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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