Erdoğan ve Letonyalı mevkidaşı telefonla görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ve Letonyalı mevkidaşı telefonla görüştü

21.07.2026 18:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Türkiye ile Letonya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefikler arasındaki dayanışma ruhunun açık şekilde ortaya konduğu tarihi NATO Zirvesi'nde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti. Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine büyük önem verdiğini belirten Erdoğan, bu kapsamda katkılarını artırarak sürdürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan ve Letonyalı mevkidaşı telefonla görüştü - Son Dakika

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