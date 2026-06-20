Erdoğan ve Romen mevkidaşı İstanbul\'da görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Daniel Dan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen Contraamiral Roman korvetinin teslim töreninin ardından Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Daniel Dan ile İstanbul Tersane Komutanlığı'nda görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile savunma sanayii alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi. Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. - İSTANBUL