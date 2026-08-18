Erdoğan-Trump Telefon Görüşmesi: Bölgesel Gerilim ve Gazze Ele Alındı - Son Dakika
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Erdoğan-Trump Telefon Görüşmesi: Bölgesel Gerilim ve Gazze Ele Alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü; ikili ilişkiler, İran-ABD gerilimi, Ortak Savunma Anlaşması ve Gazze'de kalıcı barış ele alındı. Türkiye'nin barış çabalarına desteği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderler görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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