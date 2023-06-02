Erdoğan yeni Kabine'yi ne zaman açıklayacak? AK Partili Ali İhsan Yavuz canlı yayında tarih verdi - Son Dakika
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Erdoğan yeni Kabine'yi ne zaman açıklayacak? AK Partili Ali İhsan Yavuz canlı yayında tarih verdi

02.06.2023 00:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden zaferle ayrılması sonrasında gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi mazbatasını aldıktan sonra saat 22.00 gibi yeni Kabine'yi açıklayabileceğini ifade etti.

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan aday Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrildi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MAZBATASINI ALDIKTAN SONRA YEMİN EDECEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yarın milletvekillerinin yemin edeceğini belirten Yavuz, "Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz.

"KILIÇDAROĞLU CHP'DEN BOL MİKTARDA VEKİL KONTENJANI AÇTI"

Yavuz sözlerine şöyle devam etti; "Meclis'teki tablo çok parçalı bulutlu. Onu öngörmek de çok zor. Partiler büyük oranda parti gibi davranmadı. İlke bazlı bir uzlaşma zemininde işler ilerlemedi. Al gülüm ver gülüm hesabı üzerinden bir birliktelik oluşturuldu. Hesap şu idi; Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacaktı, parti genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ve partilerden bakanlar olacaktı. Bunun karşılığında da Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den bol miktarda milletvekili kontenjanı açtı o partilere.

"MİLLET İTTİFAKI'NDAN HİÇBİR GENEL BAŞKAN YOK MECLİS'TE"

Bugün geldiğimiz noktada, cumhurbaşkanlığı yok, dolayısıyla bakanlık yok, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yok ama CHP'nin bir takım milletvekili kadroları da gitmiş oldu. TBMM'de tarihte ilk kez genel başkanların hiçbirisi yok. Cumhur İttifakı'nın partilerinin liderlerini kast etmiyorum. Ama Millet İttifakı'nın partilerinin hiçbirisinin genel başkanı Meclis'te değil. Tüm bunlara baktığımızda Meclis'te de çok sıcak siyasal gündemler bizi beklediğini (Millet İttifakı'na ilişkin) söylememiz mümkün."

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Son Dakika Politika Erdoğan yeni Kabine'yi ne zaman açıklayacak? AK Partili Ali İhsan Yavuz canlı yayında tarih verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan yeni Kabine'yi ne zaman açıklayacak? AK Partili Ali İhsan Yavuz canlı yayında tarih verdi - Son Dakika
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