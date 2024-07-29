Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada "Çıktı terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun" dedi. Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan "İstanbul Milletvekilimiz Sn. Doğan Bekin için kullandığı talihsiz ifadeyi Sn. Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği makama yakıştıramadığımızı ifade ediyor ve kendisini nezakete davet ediyoruz" dedi.
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29.07.2024 07:23:02. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu - Son Dakika
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