Konya\'nın Ereğli ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi

Çubuk Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Çubuk Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Baki Demirbaş, toplantıda yaptığı konuşmada paylaşımcılık, eşitlik, adalet ve hakkaniyete önem vereceklerini belirtti. Toplantıda başkan vekilliği ve diğer görevler de belirlendi. AK Parti, MHP, CHP ve Yeniden Refah Partisi grup başkanvekilleri ise ilçe halkına teşekkür ederek birlikte çalışacaklarını ifade etti.