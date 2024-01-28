Eren Erdem, Murat Ongun\'a ateş püskürdü: İtini, köpeğini üstümden çek

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Murat Ongun'a sert sözlerle yüklendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem, Ongun'un trollerini üzerinden çekmesini istedi. "Saraçhane'nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri beni Twitter'da TT yapmış" diyen Erdem, "Murat Ongun; itini köpeğini paralı trollerini üstümden çek!" diye konuştu.

EREN ERDEM'DEN MURAT ONGUN'A ÇOK SERT SÖZLER

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Erdem, paylaşımında Ongun'un CHP ile ilgili "bu s….tiğimin partisi dernek olsa da ülke kurtulsa" ifadelerini kullandığını ileri sürdü.

"PARALI TROLLERİNİ ÜSTÜMDEN ÇEK"

Eren Erdem X platformunda yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saraçhane'nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri beni Twitter'da TT yapmış. Ulan oğlum! Ben, Bu parti için mahpus yatmışım. Sizin gibi maaşlı beslemelerin propagandasıyla vitesi geriye takmam. Mehmet Cengiz'in, 5'li çetenin adamlarını "belediye başkan adayı" yapma noktasında attığınız her adımda ensenizdeyim. Murat Ongun; itini köpeğini paralı trollerini üstümden çek! Sen, CHP için "bu s….tiğimin partisi dernek olsa da ülke kurtulsa" diyen adamsın! Çek itini köpeğini, ağzımı açtırma!"