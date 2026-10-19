Erhürman, Guterres\'in 16 Ekim yanıtındaki görüşü Kıbrıs Türk halkı için önemli buldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Güvenin tesisi için çözüm için halkımızın dünyayla buluşmasını sağlamak için çalışmaya, diplomasiye ve diyaloğa aralıksız devam edeceğiz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, 28 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği ve Kıbrıs Rum tarafının festivalleri ve Barcelona futbol okulunun etkinliğini iptal ettirme girişimleri ile yabancı diplomatlarla temasları engelleme çabalarını ele alan mektuba, 16 Ekim'de verilen yanıt hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tufan Erhürman, Guterres'in 16 Ekim tarihli cevabında söz konusu gelişmelere ilişkin endişeleri dikkatle not ettiğini belirttiğini aktardı. Erhürman, Guterres'in bu girişimleri cesaret kırıcı bulduğunu ve karşılıklı güveni güçlendirme çağrılarıyla çelişkili olarak değerlendirdiğini ifade etti.

"Guterres'in düşüncemizi paylaşması bizim için önemli"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesinin temel hedefleri arasında bulunduğunu belirterek, bu adımların kalıcı çözüme yönelik bir sürecin başlaması için elverişli şartların oluşturulmasına katkı sağlamasını amaçladıklarını kaydetti. Erhürman, "Bize göre, Genel Sekreter'in tanımlamasıyla 'güven tesisini engelleyen eylemler' bu çabayla bağdaşmamaktadır" dedi.

Kıbrıs Türk tarafının daha önce defalarca dile getirdiği bu görüşün Guterres tarafından da paylaşılmasını önemli bulduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, "Daha önce defalarca dile getirdiğimiz bu düşüncenin Guterres tarafından da paylaşılıyor olması bizim için önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk halkının izole edilmesine yönelik eylemler için yol gösterici olmalı"

Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin mektubunun Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik girişimler konusunda değerlendirme yapacak çevreler açısından yol gösterici olmasını temenni etti. Erhürman, "Umarım Genel Sekreter'in bu mektubu, uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan kararların aksine Kıbrıs Türk halkının izole edilmesine yönelen ve güven tesisini engelleyen eylemler konusunda değerlendirme yapması gereken herkes için yol gösterici olur" dedi.

"Diplomasiye ve diyaloğa aralıksız devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, açıklamasının sonunda Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşmasını sağlamak, karşılıklı güveni güçlendirmek ve çözüm yönündeki çabaları sürdürmek amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Erhürman, "Güvenin tesisi için çözüm için halkımızın dünyayla buluşmasını sağlamak için çalışmaya, diplomasiye ve diyaloğa aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.