Erhürman: Kıbrıslı Türkler Azınlık Değil

18.02.2026 01:03
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıslı Türklerin haklarına değinerek çözüm sürecine vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Sarıyer'de bir otelde gerçekleşen toplantıya katıldı. Toplantıda söz alan Erhürman, "Kıbrıs Rum Liderliğinin bakış açısına göre Kıbrıslı Türkler azınlık. Kıbrıslı Türklere bakıldığı zaman sadece azınlık haklarını kullanabilirler bakış açısıyla hareket ediliyor" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Sarıyer'de bir otelde gerçekleşen toplantıya katıldı. Söz alan Erhürman, "Öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı görevini üstleneli daha dört ay oldu aşağı yukarı. Onun öncesinde seçim döneminde ben Kıbrıs Türk halkı çözüm ister istiyor dediğimde aslında şu soruyla karşılaştığımı hatırlıyorum. Neden Kıbrıs Türk halkı çözüm istiyor? İşte şu anda zaten ortamda bir sorun yok. İnsanlar birbirinden memnun. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz var. Onun yasama, yürütme, yargı organı var. Bakanlıkları var, milletvekilleri var, meclisi var. Orada bir problem yok. Problem şudur. Kıbrıs Türk halkının bu adadaki hakları bundan ibaret değil. Kıbrıs Türk halkının bu adada başka hakları da var. Ne gibi hakları var? Adanın tamamının üzerindeki güvenlik, enerji, deniz yetki alanları, hidrokarbonlar Uluslararası ticaret yolları ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği olduktan sonra bir de Avrupa Birliği vatandaşlığı yani altı tane konu başlığında Kıbrıslı Türler iki eşit kurucu ortaktan biri. Bu şartla ortak haklardan egemenlik haklarına sahip ve eşit egemenlik haklarına sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıslı Türkler onlar için azınlık"

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erhürman, "Biz seçim döneminde bunu anlattık, şimdi söyleyeceklerimi halkımıza. Bunu anlatarak oy aldık ve göreve geldikten sonra da ne anlattıysak onları masaya koyduk. Masaya koyduğumuz şuydu. Bu benzetmeyi yapalım. Hani maça çıkmadan önce kurallara biliriz ya yani futbol maçıysa işte doksan dakika sürecek. Sonra şöyle olur böyle olur dedik ki biz Birleşmiş Milletlere kuralları net olmasını istiyoruz. Çünkü kaç defalık maç yapıyoruz? Golümüzü atıyoruz. Geçersiz sayıyorsunuz. Beraberlik ilan ediyorsunuz. Bizde Dört maddelik bir metodoloji ortaya koyduk. Dört maddeden birinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin açıklamalarında da gördüğümüz bizim açıklamalarımızda da görebileceğimiz bir noktanın altını çiziyordu. O nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nde biz de her defasında şu tespiti yaptık. Neden çözüme ulaşılamıyor? Cevap tektir. Çünkü Kıbrıs Rum liderliği iktidarı bu adadaki zenginlikleri Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemiyor. Tespit net. Baktıkları yerden söylüyorum. Kıbrıslı Türkler onlar için azınlık" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan toplantı ödül takdimiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

