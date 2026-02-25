Erkan Baş'tan Komisyon Raporuna Eleştiri - Son Dakika
Erkan Baş'tan Komisyon Raporuna Eleştiri

25.02.2026 16:01
TİP Genel Başkanı Baş, komisyonda şerh yazılmasına izin verilmediğini eleştirdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na yönelik, "100 yılı aşkın Meclis tarihinde, bir komisyon raporunda şerh yazılmasına izin verilmeyen tek örnekle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Komisyon çalışmalarına ilişkin şekil şartlarının yerine gelmediğini söyleyen Baş, bu kadar önemli ve tarihi bir konuda kurulan komisyonda usul tartışmalarının kendileri açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

TİP Genel Başkanı Baş, "100 yılı aşkın Meclis tarihinde, bir komisyon raporunda şerh yazılmasına izin verilmeyen tek örnekle karşı karşıyayız. Rapor elimizde, kamuoyunda pek çok siyasi partinin şerh düştüğü bilgisi var. Rapora bakıyorsunuz, henüz rapor hazırlanmadan önce siyasi partilerin verdiği raporların linkleri konulmuş ama şerhler yok. Bunun açığını kapatmak için de son toplantının tam tutanağını basmışlar. Olmayan usuller icat ediyorlar. Meselenin gerçekten toplumsal düzeyde tartışılmasını, gerçekten çözülmesini isteyen bir tavırla karşı karşıya değiliz. Bu rapor bunun işareti. Bu özeni ve bu ciddiyeti göremediğimizi kayıtlara geçirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Baş, süreç boyunca yasal düzenlemeye ihtiyaç duymadan atılacak adımların atılmadığını da savundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

