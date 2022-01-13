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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Unanyan: "Türkiye ile sınırların açılmasını bekliyoruz" - Son Dakika

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Unanyan: "Türkiye ile sınırların açılmasını bekliyoruz"

13.01.2022 17:30
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Unanyan: "Türkiye ile sınırların açılmasını bekliyoruz"

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcilerinin görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Bu sürecin sonucunda Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini ve Türkiye tarafından 90'lı yılların başında kapatılan...

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcilerinin görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Bu sürecin sonucunda Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini ve Türkiye tarafından 90'lı yılların başında kapatılan sınırın açılmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan adımlar devam ediyor. Yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcilerinin görüşmesi öncesinde Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan açıklamalarda bulundu. Sözcü Unanyan, "Ermenistan'ın bu diyalogdan beklentisi, esasen 1990'ların başındaki beklentileri ile aynı. Bu sürecin sonucunda Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini ve Türkiye tarafından 90'lı yılların başında kapatılan sınırın açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Moskova'daki görüşmelerde Ermenistan'ın beklentilerinin ne yönde olduğu sorusunu yanıtlayan Unanyan, "Ermenistan ve Türkiye özel temsilcilerinin Moskova'daki toplantısına Rus tarafı ev sahipliği yapacak. Tek bir toplantı sonucunda somut sonuçlar alınmasını beklemek zor. Ancak bu süreci başlatacak" şeklinde konuştu.

"Ermenistan'ın görüşmelerde ön koşulu yok"

Ermenistan'ın görüşmelerde ön koşulu olup olmadığı sorusuna da cevap veren Unanyan, "Ermenistan, Türkiye ile ilişkileri hiçbir ön koşul olmaksızın normalleştirmeye hazır olduğunu her zaman ifade etmiştir. Bu bağlamda Ermenistan'ın yaklaşımının değişmediğini, aynı tutumun Ermenistan hükümetinin 2021-2026 bütçesi programında da sürdürüldüğünü belirtmeliyim. Daha önce de belirttiğimiz gibi uluslararası ortaklarla olan temaslarımızda ön koşulsuzluk ilkesine bağlı kalma gereğini defalarca vurguladık" dedi.

Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi

İki ülke ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atamıştı. Bu kapsamda Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilirken, Erivan yönetimi ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı özel temsilcisi olarak atamıştı. İki isim, yarın Moskova'da bir araya gelecek. - ERİVAN

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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Moskova, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Unanyan: 'Türkiye ile sınırların açılmasını bekliyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Unanyan: "Türkiye ile sınırların açılmasını bekliyoruz" - Son Dakika
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