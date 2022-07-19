Ermenistan Güvenlik Konseyi: "Ermenistan ordusunun Karabağ'dan çekilme süreci Eylül'de tamamlanacak" - Son Dakika
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Ermenistan Güvenlik Konseyi: "Ermenistan ordusunun Karabağ'dan çekilme süreci Eylül'de tamamlanacak"

19.07.2022 12:38
Ermenistan Güvenlik Konseyi: "Ermenistan ordusunun Karabağ'dan çekilme süreci Eylül'de tamamlanacak"

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Dağlık Karabağ'dan önümüzdeki Eylül ayına kadar çekileceğini, bölgede sadece yerel güvenlik güçleri ve Rus Barış Gücü askerlerinin kalacağını ifade etti.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Dağlık Karabağ'dan önümüzdeki Eylül ayına kadar çekileceğini, bölgede sadece yerel güvenlik güçleri ve Rus Barış Gücü askerlerinin kalacağını ifade etti.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan verdiği röportajda, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Dağlık Karabağ'dan Eylül ayına kadar çekilmesinin tamamlanacağını duyurdu. Muhabirin Dağlık Karabağ'daki Ermeni ordusuna yeni sözleşmeli askerlerin mi dahil edileceği yoksa Ermeni askerlerinin geri mi çekileceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Grigoryan, "Savaş sırasında Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bazı birlikler yerel savunma güçlerine yardım için Dağlık Karabağ'a girdi. Ateşkes ilanının ardından ise geri dönüşleri başladı. Yerel savunma birimleri Dağlık Karabağ'da kalmaya devam edecek. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Dağlık Karabağ'da Rus Barış Gücü tarafından güvenliğin sağlanmasına devam ediliyor" dedi.

"Rus Barış Gücü varlığı Ermeni sakinleri için kilit öneme sahiptir"

Grigoryan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin ise Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçlerinin sorumluluk bölgesinde olduğu iddia ederek, " Rusya, Azerbaycan güçlerinin oradan çekilmesi gerektiğine dair bize güvence verdi. Rusya'nın Azerbaycan birliklerinin Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçlerinin sorumluluk bölgesinden çekilmesini sağlayacağını umuyoruz. Rus Barış Gücü, Dağlık Karabağ Ermenilerinin güvenliğinin sağlanmasında kilit öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisine aykırı hareket ettiğini belirtmiş, savaştan bu yana 1 yıl 8 ay geçmesine Ermenistan güçlerinin Karabağ'dan halen çekilmediğini ifade etmişti. - ERİVAN

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Kaynak: İHA

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Eylül, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ermenistan Güvenlik Konseyi: 'Ermenistan ordusunun Karabağ'dan çekilme süreci Eylül'de tamamlanacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan Güvenlik Konseyi: "Ermenistan ordusunun Karabağ'dan çekilme süreci Eylül'de tamamlanacak" - Son Dakika
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