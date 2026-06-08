Ermenistan Seçimleri ve Türkiye'nin Memnuniyeti

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ermenistan parlamento seçimlerinin huzur ortamında başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan'da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Seçim sonrası dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış antlaşmasının imzalanmasını mümkün kılacak koşulların ortaya çıkmasını temenni ediyoruz. Bu amaçla Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde, bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.