Ersin, Bahçeli\'yi Ziyaret Etti

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettim. Ülkemizin birlik ve beraberliğini güçlendirmeye yönelik konularda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik kabulleri ve kıymetli değerlendirmeleri için kendilerine en içten şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - ANKARA