Ersin Tatar'dan Kıbrıs Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ersin Tatar'dan Kıbrıs Vurgusu

Ersin Tatar\'dan Kıbrıs Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm ve uluslararası tehlikeleri açıkladı.

ESKİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Doğu Akdeniz'de yaşanan jeostratejik, jeopolitik ve son yıllardaki önemli, kritik gelişmelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değeri, statüsü ve her türlü bizlerin geleceği bakımından, bekası bakımından önemi daha da artmıştır" dedi.

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmangazi Belediyesi tarafından Hisar Arkeopark içerisinde hayata geçirilen 'Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende Tatar'ın yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eski belediye başkanları Mustafa Dündar ve Recep Altepe, Yeni Parti Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ve davetliler ile vatandaşlar yer aldı. Konuşmasında Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm vurgusuna dikkat çeken Ersin Tatar, "Bizlerin siyaseti Doktor Fazıl Küçüklerden, Rauf Raif Denktaşlardan ve benim 5'inci Cumhurbaşkanı olarak dönemimde ortaya koyduğum siyaset, Kıbrıs'ta yegane çözüm modeli, iki devletli siyasettir" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI BİRTAKIM TEHLİKELİ OYUNLAR OYNANMAKTADIR'

Uluslararası alanda tehlikeli oyunlar oynandığını söyleyen Tatar, "Öz itibarıyla federal temelde bir anlaşma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kalkması ve Kıbrıs'ta ortak bir cumhuriyet, tek egemenlik ve dolayısıyla Kuzey-Güney Avrupa Birliği'nde ve zaman içerisinde ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin oradan çekilmesiyle, Kıbrıs Türklerinin yine asimile edilebilecekleri, azınlık durumuna düşecekleri bir ortamın yaratılması için halen daha uluslararası birtakım tehlikeli oyunlar oynanmaktadır" dedi.

'GENÇLER DE KIBRIS POLİTİKASINI, MİLLİ SİYASETİ DEVAM ETTİRECEKLERDİR'

Türkiye'deki gençlere seslenen Ersin Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecekte yönetecek gençler okuyarak, aydınlanarak, dünya medeniyetlerini iyi tanıyarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru için, bağımsızlığı için, güçlü geleceği için elbette kendi güvenliği bakımından da Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılması, tanıtılması ve ilelebet büyük Türk coğrafyasının bir parçası olması için gayretlerini o yönde, eski yöneticilerin olduğu gibi gençler de aynı düşünceyle Kıbrıs politikasını, milli siyaseti devam ettireceklerdir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ORTAK KÜLTÜRÜMÜZ VE GÖNÜL BİRLİĞİMİZ DAHA DA GÜÇLENDİ'

Ersin Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ercan Havalimanı'ndan uçağa binip Sabiha Gökçen'e inmek 1 saat 10 dakika sürüyor. Arabayla Osmangazi Köprüsü'nden 1 saatte geçerek buraya ulaşabiliyorsunuz. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden buraya 2,5 saatte gelebilirsiniz, buradan da KKTC'ye 2,5 saatte gidebilirsiniz. İletişim ve ulaşım çağında tüm bu medeniyetlerle daha da yakınlaştık. Ortak kültürümüzün, gönül birliğimizin ve her türlü münasebetimizin daha da güçlendiğini görüyoruz."

Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz, Diplomasi, Politika, Kültür, Kıbrıs, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Politika Ersin Tatar'dan Kıbrıs Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

13:35
Galatasaray’dan resmi Musiala açıklaması
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 13:44:52. #7.13#
SON DAKİKA: Ersin Tatar'dan Kıbrıs Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.