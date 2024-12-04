Ertuğrul: Madencilerin Mücadelesine Saygı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ertuğrul: Madencilerin Mücadelesine Saygı

Ertuğrul, Dünya Madenciler Günü'nde madencilerin dayanışmasını ve güvenlik sorunlarını vurguladı.

04.12.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Ertuğrul, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, madencilerin yerin metrelerce altında verdiği mücadeleyi, dayanışmayı ve birlikteliği başka hiçbir alanda görmenin mümkün olmadığını söyledi.

Madenlerde çalışırken hayatını kaybeden madencileri rahmetle andığını söyleyen Ertuğrul, "Mesleki tecrübeleri ve dayanışmalarıyla deprem gibi felaketlerde de ne kadar faydalı oldukları asla görmezden gelinemez. Madenci kardeşlerimizle her alanda ne kadar gurur duysak azdır." diye konuştu.

Madencilerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı ortamlarda, insan onuruna yakışmayan koşullarda emek mücadelesi verdiğini anlatan Ertuğrul, "Madenlerde meydana gelen her iş cinayetinin ardından 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak', her katliamın ardından 'Gerekli önlemler alınacak' dendiğinde hepimiz bunları ne kadar çok duyduk diye içimizden geçiriyoruz. Ancak hiçbir zaman önlemler tam anlamıyla alınmadığı gibi işçiler daha çok ölmeye devam etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Madenciler Günü, Milletvekili, Zonguldak, Politika, Aralık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ertuğrul: Madencilerin Mücadelesine Saygı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:46 Bakanlık, gıda boyası içeren 4 çay markasını ifşa etti Bakanlık, gıda boyası içeren 4 çay markasını ifşa etti
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
17:23 “Suya yüzde 50 indirim yapacağım“ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı "Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
00:56 Demet Akalın yüzde 60’lık kira artış oranını beğenmedi: Denizde bir damla gibi Demet Akalın yüzde 60'lık kira artış oranını beğenmedi: Denizde bir damla gibi
00:38 Kaçak kazı operasyonu: İki gözaltı Kaçak kazı operasyonu: İki gözaltı
00:27 Gaga Bulut’un mide bulandıran pedofili içeriğine soruşturma Gaga Bulut'un mide bulandıran pedofili içeriğine soruşturma
00:27 Yol kenarına bırakılan çuvalı açan vatandaşlar, korkunç bir manzarayla karşılaştı Yol kenarına bırakılan çuvalı açan vatandaşlar, korkunç bir manzarayla karşılaştı
00:16 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore’ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 19:13:59. #1.13#
SON DAKİKA: Ertuğrul: Madencilerin Mücadelesine Saygı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.