Ertuğrul: Madencilerin Mücadelesine Saygı

Politika

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Ertuğrul, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, madencilerin yerin metrelerce altında verdiği mücadeleyi, dayanışmayı ve birlikteliği başka hiçbir alanda görmenin mümkün olmadığını söyledi.

Madenlerde çalışırken hayatını kaybeden madencileri rahmetle andığını söyleyen Ertuğrul, "Mesleki tecrübeleri ve dayanışmalarıyla deprem gibi felaketlerde de ne kadar faydalı oldukları asla görmezden gelinemez. Madenci kardeşlerimizle her alanda ne kadar gurur duysak azdır." diye konuştu.

Madencilerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı ortamlarda, insan onuruna yakışmayan koşullarda emek mücadelesi verdiğini anlatan Ertuğrul, "Madenlerde meydana gelen her iş cinayetinin ardından 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak', her katliamın ardından 'Gerekli önlemler alınacak' dendiğinde hepimiz bunları ne kadar çok duyduk diye içimizden geçiriyoruz. Ancak hiçbir zaman önlemler tam anlamıyla alınmadığı gibi işçiler daha çok ölmeye devam etti." ifadelerini kullandı.