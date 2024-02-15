Erzincan\'da heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi bulunuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu ifade ederek, "Çalışmalarda yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen, metale duyarlı dronlar kullanılıyor" dedi.
Erzincan'da maden ocağında toprak altında kalan işçileri arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen, metale duyarlı dronlar kullanılıyor. Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden gelen uzman ekipler, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar yardımıyla, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor. İşçilerin olduğu alanın nokta tespitinin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırması planlanıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi.
Bakan Bayraktar "10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var. Bunu elimizde imkan olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var" dedi.
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Enerji Bakanı Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor.
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