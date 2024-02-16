Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, maden ocağındaki toprak kayması hakkında açıklamalarda bulundu

Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayının dördüncü gününde açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, "Bütün zorluklara, sıkıntılara ve risklere rağmen burada çok geniş kapsamlı bir faaliyet yürütüyoruz. Dün de ifade etmiştim hakikaten çok büyük bir heyelan. Yaklaşık 400 bin kamyonla taşıyabileceğimiz büyüklükteki bir alanda 9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arada bu arkadaşlarımız madencilerimizin işçilerimizin üçünün bir lokasyonunda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Ama dediğim belirlediğimiz noktalara inşallah bugün daha yoğun bir şekilde gireceğiz. Adeta tüm arkadaşlarımızı kahramanca bütün riskleri alarak AFAD'daki kardeşlerimiz bu kurtarma faaliyetine bugün daha yoğunluk verecekler. İnşallah ümit ediyorum bir netice alırız" dedi.

Bakan Bayraktar şu ana kadar yapılan tespitlere göre sağlık açısından risk oluşturacak bir durumun olmadığı ifade ederek, "Şu ana kadar yaptığımız tespitler ve tespitlerin neticesinde endişe edecek endişeye mahal edecek bir durum söz konusu değildir. Yani halk sağlığını tehdit edecek bir durum yok. veya orada çalışan şu anda personelimize, özellikle AFAD personelini tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla emniyetli bir şekilde bölgede çalışıyoruz. Muhtemelen bugün öğleden sonra yapacağımız toplantıda bu yol haritasını da çıkarmış olacağız. Dolayısıyla daha uzun vadeli burayla alakalı planlamamızı da rehabilitasyon anlamında gerçekleştirmiş olacağız. Bu konuda ilgili bütün kurumlarımızla yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi ve dün de ifade ettiğim gibi temel önceliğimiz şu anda bu kurtarma operasyonuna yoğunlaşmış bir şekilde devam etmektedir. İnşallah bundan bir netice alırız" diye konuştu.

Bakan Bayraktar olayın meydana geldiği alanın daha önceden tahliye edildiğini belirterek, "Bu bölgedeki işçilerin tahliye edildiği doğru. ve sonra buradaki bu bölgedeki 9 arkadaşımızın tekrar kontrol amaçlı olay yerine dönülmesi sonrasında yani burada normalde çok daha fazla işçi söz konusu bölgede çalışıyordu. Döndükleri o esnada bu hadiseye yakalandıkları maalesef doğru" dedi. - ERZİNCAN