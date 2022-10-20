Adana haberleri | İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, esnaf ziyareti - Son Dakika
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Adana haberleri | İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, esnaf ziyareti

20.10.2022 19:32

Adana habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzincan'da Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzincan'da Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti.

İmamoğlu, Gümüşhane'deki programının ardından kara yoluyla geldiği kentte, Halit Paşa Caddesi üzerinde partililerce karşılandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Yeraltı Çarşısı'nda bakırcı esnafını ziyaret eden İmamoğlu, bakır eşyalar hakkında işyeri sahiplerinden bilgi aldı.

İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz'den başlayan gezilerinin, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan ve Sivas turu şeklinde devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Memleketimin her köşesini deneyimlemek benim için muazzam. Aslında ülkemiz, büyük fırsatlar barındırıyor. Erzincan da ülkemizin çok nadide şehirlerinden bir tanesi. Bereketiyle, ovasıyla çevresindeki doğal güzellikleriyle, dağlarıyla yaylalarıyla muhteşem bir coğrafya."

Kaynak: AA
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