Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen İlçeleri Geziyor

Politika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim çalışmaları kapsamında ilçeleri karış karış geziyor.

Haftaya yoğun bir tempoyla başlayan Başkan Sekmen, Çat ve Aşkale'deki Seçim Koordinasyon Merkezlerinin (SKM) açılışını yaptı, ilçe temasları sonrası muhtarlarla buluştu. Gittiği her ilçede yoğun ilgi gören Başkan Sekmen, AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Aydın, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, AK Parti MDK Üyesi Av. Ayşe Deniz Çelik, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Erdoğan Dönmez, AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Mevlüt Doğan, Çat Belediye Başkan Adayı Seyhun Saydın ile birlikte Çat SKM'nin açılışını gerçekleştirdi.

"Cumhur İttifakımız çok işler yapacak"

Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı. Sekmen, "Cumhur İttifakımız yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmek için yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bizler de Erzurum'umuzda aynı aşkla aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. İlçelerimizde de hizmetlerimiz kaldığımız yerden devam edecek. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Şunu bilesiniz ki Türkiye'de Erzurum'da ve ilçelerimizde yerel hizmeti ancak ve ancak Cumhur İttifakı aziz vatandaşlarımıza sunabilir. Biz Cumhur İttifakı olarak ilçelerimiz ve şehrimizde daha yapacak çok işimiz var" dedi. Konuşmaların ardından SKM açılışı sonrası Başkan Sekmen ilçede bir dizi temaslarda bulundu. Başkan Sekmen, beraberindekiler ve Aşkale Belediye Başkan Adayı Şenol Polat ile birlikte Aşkale SKM'nin açılışını gerçekleştirdi. Konfeti ve meşalelerle karşılanan Başkan Sekmen burada da yoğun ilgi gördü. - ERZURUM