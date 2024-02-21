Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Politika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman\'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin açılışını yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaparak, vatandaşlara yaptıkları ve yapacakları hizmetleri anlattı. Başkan Sekmen, kentsel dönüşüm projelerinin ilçelerde de devam edeceğini belirtti.

21.02.2024 11:43  Güncelleme: 11:48
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışını yaptı.

Narman'da coşkuyla karşılanan Başkan Mehmet Sekmen, açılış sonrası Narman Sanayi Sitesi esnafını gezdi. Sekmen, burada yeni sanayi sitesi ile ilgili plan ve projelerini anlattı. Narman'da vatandaşlara hitap eden Başkan Sekmen, "Sizlere yaptıklarımızla geliyoruz. 'Yapacağız' demiyoruz. 'Yaptıklarımız; yapacaklarımızın teminatıdır' diyoruz. Şu bir gerçektir ki şehirlerimizin kurtuluşu kentsel dönüşüme bağlıdır. İlçelerimize, şehrimize bu hizmetleri yaparsa kim yapar tabii ki AK Parti yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar" dedi. Başkan Sekmen, kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de tarım ve hayvancılığa yönelik projelerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Gezköy'de kentsel dönüşüm toplantısı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Gezköy'de kurmaylarının da katılımıyla vatandaşlarla birlikte kentsel dönüşüm toplantısı yaptı. Başkan Sekmen, sosyal medya paylaşımında söz konusu toplantıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Mahallemizde hemşerilerimle buluşarak; taleplerini dinledik ve hasbihal eyledik. Şehrimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar nedeniyle bize güzel temennilerini ifade eden tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Çıktığımız sevda yolunda, bu eşsiz şehrin her sokağına nasip olursa yeni dönemimizde de en güzel hizmeti vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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