Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci

19.08.2022 19:46
Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonu arasındaki toplu iş sözleşme görüşmeleri tamamlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonu arasındaki toplu iş sözleşme görüşmeleri tamamlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşen görüşmelere Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar, HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı Şahin Girmenç ile Büyükşehir Belediyesi ve HAK-İŞ Sendikası'nın yöneticileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve HAK-İŞ arasında gerçekleşen toplu iş sözleşme görüşmeleri beklentinin üzerinde sonuçlandı. İşçinin ve alın terinin daima yanında olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in gayretleriyle işçilerle ilgili sosyal hak ve ücretlere yüksek oranda zam yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda, daima emekten, alın terinden ve işçiden yana olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in 'İşçilerimiz benim başımın tacıdır' sözü sendika yetkililerine aktarılarak, maaş zammının oranları belirlendi. Bu arada işçi maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak olan toplu sözleşme imza töreniyle kamuoyuna aktarılacak. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Yangında yaralanan Erzurumlu yaşlı çift, hasar gören evlerinin onarılmasını istiyor Yangında yaralanan Erzurumlu yaşlı çift, hasar gören evlerinin onarılmasını istiyor Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor
Kaynak: İHA

Yakutiye, Erzurum, Hak İş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:31 Dursun Özbek'i annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine siyaset ve spor dünyasından pek çok isim katıldı
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:56 Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 19:46:32. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement