Erzurum\'da Aşure Dağıtımı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, muharrem ayı dolayısıyla Yakutiye Kent Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

Yakutiye Kent Meydanı'ndaki tarihi Lalapaşa Camii avlusunda Vakıflar Müdürlüğü'nce planlanan aşure ikramı programına katılan Vali Çiftçi, vatandaşlara aşure dağıttı. Vatandaşlar aşure almak için yoğunluk oluşturdu. Vali Mustafa Çiftçi, "Bolluğun ve bereketin, paylaşmanın ve hoşgörünün simgesi Aşure Günümüz kutlu olsun. Muharrem aynın bu özel günü, gönüllerimizi, sevgi sofralarımızı bereketle doldursun. Paylaştıkça çoğalan güzellikler hepimize umut olsun" dedi.

Vatandaşlar, yağmura aldırmadan aşure almaya devam ettiler. - ERZURUM