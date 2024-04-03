Erzurum Kent Konseyi Başkanı ve Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'i Ziyaret Etti

Erzurum Kent Konseyi üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve kurul üyeleri üçüncü dönem Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sekmen'e tebriklerini iletti. Başkan Sekmen, kent konseyi yönetim kurulu üyelerine Büyükşehir Belediyesi'nin il ve ilçe genelindeki çalışmalarını anlattı. Ayrıca, ziyaret sırasında Erzurum Kent Konseyi ile yapılabilecek ortak projeler de gündeme geldi.
Başkan Tanfer, "Kıymetli Mehmet Sekmen Başkanımızın hizmetleri takdire şayandır. Erzurum'a önemli projeler kazandırarak kentsel dönüşüm çalışmaları ile önümüzdeki 5 yıllık çalışma döneminde Erzurum'un gelişimine, kültürüne katkı sağlayarak başarılı çalışmalarını sürdüreceğini temenni ediyorum. Kent Konseyi Yönetim Kurulu adına tebrik ediyor, şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.
Kent konseyinin ziyaretinden oldukça memnun olduğunu ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Üçüncü ve tecrübeli belediyecilik hizmeti dönemimizde Allah nasip ederse Erzurum'a önemli yatırım projelerini hayata geçireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Kadim şehrimiz Erzurum'a, hemşerilerimize hizmet aşkı ile çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Kent Konseyimizin kıymetli üyelerinin sıcak teveccühüne teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM
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