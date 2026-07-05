Es-Sisi: Kalıcı Barış İçin Adil Çözüm Şart

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İsrail ile normalleşme ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgali sona erdiren, adaletsizlik ve saldırganlığa son veren, hakları sahiplerine geri veren ve herkes için güvenlik sağlayan adil bir barış olmadan kalıcı barış, gerçek istikrar ve halk nezdinde normalleşme olmayacaktır" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi İsrail'in bölgedeki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı. 1979 yılında İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi olan Mısır'ın Cumhurbaşkanı es-Sisi, Orta Doğu'daki çatışmaların çözümünün İsrail ile Filistin arasında kapsamlı bir barış anlaşmasından geçtiğini söyledi. Es-Sisi, adil bir barışın bölge halkına "istikrar ve refah içinde yaşama fırsatı" sağlayacağını ifade etti. İsrail ile normalleşme ihtimaline değinen Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, "İşgali sona erdiren, adaletsizlik ve saldırganlığa son veren, hakları sahiplerine geri veren ve herkes için güvenlik sağlayan adil bir barış olmadan kalıcı barış, gerçek istikrar ve halk nezdinde normalleşme olmayacaktır" dedi. İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz yıl 10 Ekim'de varılan ateşkese destek verilmesi çağrısında bulunan Abdülfettah es-Sisi, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail tarafından binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti. - KAHİRE