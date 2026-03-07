Esat Hal Açıldı: Ankara'ya Kültür Katkısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esat Hal Açıldı: Ankara'ya Kültür Katkısı

Esat Hal Açıldı: Ankara\'ya Kültür Katkısı
07.03.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mansur Yavaş, Küçükesat Semt Hali’ni Esat Hal olarak yeniden açarak kültür ve sanat hayatına kazandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Küçükesat Semt Hali'ni "Esat Hal" adıyla Ankara'nın kültür ve sanat hayatına kazandırdıklarını söyledi.

Esat Hal içerisinde yapımı tamamlanan Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi, ABB Başkanı Yavaş'ın katılımıyla açıldı.

Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 1980'lerde Küçükesat Semt Hali ve Çarşısı olarak inşa edilen bu yapının uzun yıllar boyunca mahalle hayatının önemli duraklarından biri olduğunu, insanların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği ve Ankara'nın kendine özgü sıcaklığının hissedildiği bir mekan olduğunu belirtti.

Zaman içinde bu alanın işlevini yitirdiğini aktaran Yavaş, "Uzun yıllar atıl kaldı ve yıkılmayı bekliyordu. Biz ise Ankara'nın hatıralarının yer aldığı hiçbir yapının kaderine terk edilmesini doğru bulmuyoruz çünkü bir şehir yalnızca yeni binalarla değil, geçmişini de yaşatarak büyür. Bu anlayışla Küçükesat Semt Hali'ni, bugün Esat Hal adıyla Ankara'nın kültür ve sanat hayatına kazandırıyoruz." dedi.

Yavaş, Esat Hal'in artık yalnızca bir yapı olmadığını dile getirerek, sanatçıların üretim yaptığı, gençlerin hayallerini büyüttüğü ve insanların bir araya geldiği yaşayan bir kültür mekanı olacağını söyledi.

"Gençlerin üretim yapmasına imkan sağlayan bir merkez olacak"

Esat Hal'in önemli bölümlerinden biri olan ve açılışı yapılan Hal Galeri'nin yıl boyunca düzenlenecek sergi, etkinlik ve buluşmalarla başkentin yeni sanat duraklarından biri olacağını vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

"İlk sergimizde ise Cumhuriyetimizin yetiştirdiği en değerli sanat eğitimcilerinden ve sanatçılarından biri olan Nevide Gökaydın'ın eserlerini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden hemen önce sizlerle buluşturmanın ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum. Şehircilik alanında ülkemizin en önemli isimlerinden biri olan ve bugün de aramızda bulunan Sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş'in adını taşıyan kütüphanemiz de hocamızın bizlere emanet ettiği çok kıymetli bir koleksiyona ev sahipliği yapacak."

Yavaş, kütüphanenin gençler ve araştırmacılar için önemli buluşma noktası olacağına işaret ederek, Esat Hal'in yalnızca bir sanat mekanı değil, aynı zamanda gençlerin üretim yapmasına imkan sağlayan bir merkez de olacağını belirtti.

Sanat atölyelerinde ise güzel sanatlar fakültelerine hazırlanan gençlere ücretsiz eğitim verileceğini bildiren Yavaş, "Genç Akademi birimimizle gençlerimiz burada hem öğrenecek hem üretecek. Yerel üreticilerin ve kültür girişimcilerimizin de bu mekanda Ankara'nın ekonomisine katkı sunacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

Açılışta Vista Korosu sahne alırken, Nevide Gökaydın'ın eserlerinden oluşan "Bir Cumhuriyet Kadını Nevide Gökaydın" sergisi de Esat Hal'de sanatseverlerle buluştu.

Sergi, 26 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Mansur Yavaş, Ruşen Keleş, Politika, Etkinlik, Ankara, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Politika Esat Hal Açıldı: Ankara'ya Kültür Katkısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Kur’an-ı Kerim okunurken füze attılar Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi Bu kez de Beyrut’u vurdu İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi! Bu kez de Beyrut'u vurdu
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama
ABD ve İsrail’in Tahran’ı vurduğu anlar kamerada ABD ve İsrail'in Tahran'ı vurduğu anlar kamerada

18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
17:01
Sözün bittiği yer Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
Sözün bittiği yer! Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 18:10:57. #7.13#
SON DAKİKA: Esat Hal Açıldı: Ankara'ya Kültür Katkısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.