Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanması Nilüfer'de Protesto Edildi - Son Dakika
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Politika

Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanması Nilüfer'de Protesto Edildi

Esenyurt Belediye Başkanı\'nın Tutuklanması Nilüfer\'de Protesto Edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyım atanmasını protesto eden CHP'li belediye meclis üyeleri, Nilüfer Belediye Meclisi'nde 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dövizleri açtı.

07.11.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyım atanması Nilüfer Belediye Meclis toplantısında protesto edildi. CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut'un açıklamalarının ardından CHP'li belediye meclis üyeleri, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazılı dövizleri açarak karara tepki gösterdi.

Nilüfer Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısı, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Mahmut Demiröz başkanlığında gerçekleştirildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınarak yerine kayyım atanmasına, CHP'li belediye meclis üyeleri tepki gösterdi. CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut konuyla ilgili yaptığı konuşmada "Devletin verdiği temiz kağıdıyla aday gösterilen adli sicil arşiv kaydı bile olmayan, Esenyurtlular'ın helal oylarıyla seçilen belediye başkanımıza reva görülen ve halkın iradesini yok sayan bu kararı reddediyoruz" dedi.

"Göz yummayacağız"

CHP'nin Esenyurt halkının hizmetlere erişme hakkının gaspına asla göz yummayacağını ifade eden Akbulut konuşmasına şöyle devam etti: "Esenyurt halkıyla görülmemiş bir hizmet dayanışması gösterecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar vatandaşlarımızın Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene kadar, halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz."

Yücel Akbulut'un konuşmasının ardından CHP'li belediye meclis üyeleri, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazılı dövizleri açarak alkışlarla kararı protesto etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanması Nilüfer'de Protesto Edildi - Son Dakika

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