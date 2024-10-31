Esenyurt Belediye Başkanı Tutuklandı

Politika

İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. ve 46'ncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.