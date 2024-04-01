Eşit oy alan muhtarlar kura ile belirlendi
Bu mahallede muhtar kura ile seçildi
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Gazelli Mahallesi'nde eşit oy alan iki muhtar arasında kura çekildi.
Okulda kurulan sandıkta vatandaşlar oylarını kullandı. Saat 17.00 sonrası oylar sayılmaya başladı. Gazelli Mahallesi'nde mevcut muhtar Hüseyin Erden ile Adnan Memiş muhtarlığa aday oldular. Sayımın ardından 114 geçerli oy sayılırken, oyların yarısını mevcut muhtar, diğer yarısını ise Memiş aldı. 57 oy alan iki aday ardından muhtar adayı çekilecek kura ile belirlendi.
Sandık başkanı tarafından kuradaki kağıttan Adnan Memiş'in ismi çıktı.
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