Eski AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti il başkanı olmayacağını ve aktif siyaseti bıraktığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti il başkanı olmayacağını ve aktif siyaseti bıraktığını açıkladı

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti il başkanı olmayacağını ve aktif siyaseti bıraktığını açıkladı

Ahmet Uzer, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı için adının geçtiği iddiaların doğru olmadığını belirterek aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Uzer, aileye zaman ayırmak gerektiğini ve bayrağı yeni dava ve teşkilat mensuplarına devretmek gerektiğini ifade etti. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ise partisi için elinden geleni yapacağını söyledi.

12.03.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti il başkanı olacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ve aktif siyaseti bıraktığını bildirdi.

Uzur, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde yerel basında adının AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı için geçtiğini anımsattı.

AK Parti çatısı altında 3 dönem il başkanlığı ve 3 dönemde milletvekilliği yaptığını hatırlatan Uzer, bunun kendisi için onur olduğunu belirtti.

Aktif siyaseti bıraktığını belirten Uzer, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile geçen seçimler öncesi yapmış olduğum görüşmede aktif siyasetten affımı istemiş, bu işin bir bayrak yarışı olduğunu ve bayrağı bizden sonra gelecek olan dava ve teşkilat mensubu arkadaşlarımıza devretmemiz gerektiğini söylemiştim.İl başkanlığına aday gösterilmek, büyük bir onur ve sorumluluktur. Ancak, şunu açıkça belirtmek istiyorum, aileme zaman ayırmam gerektiğini ifade ederek bu görevi istemediğimi daha önceki açıklamalarımda da dile getirdim."

Uzer, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisi için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Ahmet Uzer, Gaziantep, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti il başkanı olmayacağını ve aktif siyaseti bıraktığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gazze için eylem çağrısı afişlerinin yer aldığı sergi açıldı
    16:29 Gazze için eylem çağrısı afişlerinin yer aldığı sergi açıldı

    Albayrak Medya işbirliğiyle TÜGVA Genel Merkezi'nde açılan sergide, Gazze'de yaşanan savaş suçlarına dikkat çekmek amacıyla 42 farklı 'eylem çağrısı' afişi sergileniyor. Sergi, Filistin'deki zulme karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor ve 15 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

  • Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor
    16:26 Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor

    Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, kadın girişimcilere pazarda yer tahsisi yapacaklarını belirtirken, CHP Adayı Filiz Gencan Akın ise ekonomi ve geçim konularında çalışacaklarını ifade etti. İYİ Parti Adayı Hamdi Sedefçi, Edirne'yi canlandırmak için sabırsızlandığını söylerken, Saadet Partisi Adayı Tezcan Karakütük ise belediye harcamalarını şeffaf bir şekilde açıklayacaklarını bildirdi.

  • AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Mega Projeleriyle Türkiye'nin En Gelişmiş Şehirleri Arasında Yer Almayı Hedefliyor
    16:24 AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Mega Projeleriyle Türkiye'nin En Gelişmiş Şehirleri Arasında Yer Almayı Hedefliyor

    AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karabük'ün 50 yıllık geleceğini öngörerek hazırladığı mega projeleriyle Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 şehri arasında yer alma hedefiyle çalışacaklarını belirtti. Çetinkaya, seçimler öncesinde halkın desteğini kapı kapı dolaşarak istiyor.

  • CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetimini ziyaret etti
    16:24 CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetimini ziyaret etti

    CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetimini ziyaret ederek, 'Bu takım hepimizin, bir araya gelerek Bursaspor için bir güç oluşturabiliriz' dedi.

  • Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bergama'da ziyaretler gerçekleştirdi
    16:22 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bergama'da ziyaretler gerçekleştirdi

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Bergama ilçesinde esnafla buluştu ve partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı. Özdağ, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada ülkenin güvenliği ve birliğinin önemine vurgu yaparak uyuşturucuyla mücadele edeceklerini ve sığınmacı politikalarını netleştireceklerini belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençleri sanal dünyalardan uzak tutacağız
    16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençleri sanal dünyalardan uzak tutacağız

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, gençleri sanal dünyalardan mahrum bırakmayacaklarını belirtti. Erdoğan, gençlerin kültür-sanat çalışmalarını ve teknoloji faaliyetlerini gördükçe geleceğe olan güveninin arttığını ifade etti. Ayrıca, çocukları küresel sapkın akımların etkisinden korumak için çalışacaklarını vurguladı.

  • Edirne Valisi Yunus Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran'ı ziyaret etti
    16:20 Edirne Valisi Yunus Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran'ı ziyaret etti

    Edirne Valisi Yunus Sezer, Albay Şenduran'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, çocukların semt sahası isteğini olumlu karşıladı. Lalapaşa ilçesindeki köylerde altyapı çalışmaları tamamlandı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

  • Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü'nü ziyaret etti
    16:19 Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü'nü ziyaret etti

    Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü Hasan Subaşı Tesisleri'ni ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Manavoğlu ziyaretinde, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Manavoğlu, Çetin ve yönetimine, Antalyaspor ile kente kattıkları değerlerden dolayı teşekkür etti. Spor branşlarındaki faaliyetlerin öneminin vurgulayan Manavoğlu, 'Toplum ve gençlerin ahlaki normları açısından onlara sahip çıkmanız, koruyup kollamanız bizim için çok önemli ve değerli. Tesiste voleyboldan futbola, yüzmeye kadar tüm branşlarda çok etkili yeni faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmuşsunuz. Bunları görmek bizleri çok mutlu etti, iyi ki varsınız.' diye konuştu. Antalya'ya yakışan çocukların yetiştirilmesi için çaba gösterdikleri dile getiren Çetin ise 'Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' düsturuyla hareket ediyoruz.' dedi.

  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Depremzedelerle İftar Yaptı
    16:13 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Depremzedelerle İftar Yaptı

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve Şanlıurfa Milletvekillerinin de katılımıyla depremzedelerle birlikte iftar yaparak Ramazan Ayı'nı kutladı.

  • Alaplı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi
    16:09 Alaplı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar ve tiyatro gösterisi yer aldı.


15:58 Adana anketinde dikkat çeken sonuç Adana anketinde dikkat çeken sonuç
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Son seçimim’’ dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son seçimim'' dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı
13:51 Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi
12:50 Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim
12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
15:37 Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var
15:27 4 yıl futboldan men edilen Pogba’ya Rusya’dan teklif var 4 yıl futboldan men edilen Pogba'ya Rusya'dan teklif var
15:06 Karısı her şeyi itiraf etti İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş Karısı her şeyi itiraf etti! İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş
15:01 KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü
14:51 Eşini kıskançlık yüzünden öldüren adam: Pişman değilim Eşini kıskançlık yüzünden öldüren adam: Pişman değilim
14:31 Makas açılıyor İşte Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi Makas açılıyor! İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi
14:28 Bakan Şimşek’ten cari açıkta düşüş mesajı: Sürece katkı verecek Bakan Şimşek'ten cari açıkta düşüş mesajı: Sürece katkı verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 16:31:28. #1.11#
SON DAKİKA: Eski AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti il başkanı olmayacağını ve aktif siyaseti bıraktığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement