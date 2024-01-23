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Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu - Son Dakika
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Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve AK Parti MKYK Üyesi olan Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Adaylığı Fatih Erbakan tarafından duyuruldu.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu
23.01.2024 - 14:06,
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AK Parti eski milletvekili ve MKYK üyesi Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Gelişme, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından duyuruldu.

ERDOĞAN'IN DANIŞMANLIĞINI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Danışmanı, AK Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa etti. Yeniden Refah Partisine katılan Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Gülpınar'ın adaylığını ise YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan duyurdu.

ERBAKAN'DAN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Erbakan, sosyal medya hesabından Gülpınar ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Cumhurbaşkanı Danışmanı, AK Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoş geldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den istifa eden Mehmet Kasım Gürpınar Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa adayı Oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (7)
  • Abdülkadir Doğruyol: FATİH ERBAKANI NE ZAMAN BU BÖLÜCÜLÜĞÜNDEN DOLAYI UTANCINDAN YERE BAKAN OLARAK GÖRECEĞİZ . Yanıtla 57 22
  • Ali Fuat Seckin: Geleceğe Umutla bakmak istiyorsanız ve memleket i Emin ellere teslim etmek istiyorsanız Fatih Erbakan'ın partisi yeniden refah Partisi ne Oylarımızı verelim küçük parti diye düşünmeyin rahmetlik babası döneminde memur esnaf işçi herkes mutlu idi Yanıtla 16 46
  • haydar topçu: Yenidenrefahpartisi birgün mutlaka iktidarda olacak Yanıtla 10 33
  • Malcolm X: Akp kazanırken 'biz kazandık', kaybedince Yeniden Refah kaybettirdi, hadi oradan! İlla bir hain belirleyecekseniz kendi parti içine bakmanız yeter! AKP ye kaybettiren kendi hatalarıdır. Hiç bir parti AKP ye hizmet etmek için kurulmamıştır. Ayrıca sen ve senin gibilerin nasıl gördüğünün hiç bir kıymeti harbiyesi yok! 20 17
  • Selim Kayisi: Abdulkadir Bey, Fatih Erbakan bölücülük yapmıyor. anayasal hakkını kullanıyor. tabi siz yasa hukuk nedir bilmezsiniz. 18 7
  • Selim Kayisi: Ak Parti ile aynı yolda ilerlemeyen her parti onlara göre ya teröristtir ya bölücüdür ya da hain. Her seçim sonrası birleştirici olacağız diye de nutuk atılır. Yanıtla 4 17
  • barbaros hayrettin paşa: Fatih bey şu istanbula adam gibi adam cebi için degil vatan millet sevgisi için çalışacak başkan getirde şahlandır, ismin namın duyulsunki reis olmaya hak kazanasın Yanıtla 2 8

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Son Dakika Politika Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu - Son Dakika
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