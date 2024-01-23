Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu

Malcolm X: Akp kazanırken 'biz kazandık', kaybedince Yeniden Refah kaybettirdi, hadi oradan! İlla bir hain belirleyecekseniz kendi parti içine bakmanız yeter! AKP ye kaybettiren kendi hatalarıdır. Hiç bir parti AKP ye hizmet etmek için kurulmamıştır. Ayrıca sen ve senin gibilerin nasıl gördüğünün hiç bir kıymeti harbiyesi yok! 20 17