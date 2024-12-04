Eski Bakan Ömer Barutçu İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
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Politika

Eski Bakan Ömer Barutçu İçin Cenaze Töreni

Eski Bakan Ömer Barutçu İçin Cenaze Töreni

Ömer Barutçu için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine siyasiler ve ailesi katıldı.

04.12.2024 12:47
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Hayatını kaybeden eski bakanlardan Ömer Barutçu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Meclis Şeref Kapısı önündeki törene, Barutçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, eski Meclis Başkanları Binali Yıldırım, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Hikmet Çetin, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı.

Törene katılanlar Barutçu'nun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi, taziyelerini iletti.

Törende, Barutçu'nun özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Barutçu'nun naaşı, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 1942 yılında doğan Barutçu, 16, 18, 19, 20 ve 21'inci Dönem Zonguldak milletvekilliği, 49, 51 ve 52'inci hükümetlerde Devlet Bakanlığı, 53 ve 54'üncü hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Eski Bakan Ömer Barutçu İçin Cenaze Töreni - Son Dakika

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